Студия театрального искусства покажет спектакль "Долгая счастливая жизнь"

Роли в постановке исполнят Игорь Лизенгевич, Ольга Балацкая, Даниил Обухов и Варвара Евлантьева

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский драматический театр "Студия театрального искусства" (СТИ) под руководством Сергея Женовача представляет премьеру спектакля Сергея Тонышева "Долгая счастливая жизнь" по киносценарию и прозе Геннадия Шпаликова. Показы пройдут 21, 22, 28, 29 февраля на Малой сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Нынешний сезон в СТИ - предъюбилейный, 19-й по счету, он объявлен "Сезоном учеников". Первой премьерой сезона был спектакль Уланбека Баялиева "Брехт. Швейк. Вторая мировая". Теперь мы выпускаем вторую премьеру, которой станет спектакль Сергея Тонышева "Долгая счастливая жизнь" по киносценарию и прозе Геннадия Шпаликова", - сказали в пресс-службе.

Шпаликов (1937-1974) - советский киносценарист, кинорежиссер и поэт. Он - автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как "Застава Ильича", "Я шагаю по Москве", "Я родом из детства", "Ты и я" и другим. По собственному сценарию поставил фильм "Долгая счастливая жизнь" (1966), получивший главный приз на фестивале авторского кино в Бергамо.

"Хочется, чтобы о Геннадии Федоровиче Шпаликове узнали сегодня, узнали молодые люди. Это невероятно талантливый человек, выдумщик, фантазер. При этом глубоко искренний, откровенный. Это очень непростое сочетание, при всем буйстве фантазии, остром чувстве жизни - оставаться искренним", - поделился в беседе с ТАСС Тонышев.

Он уточнил, что взял за основу своего спектакля сценарий "Долгая счастливая жизнь", по которому Шпаликов снял свой единственный фильм как режиссер. "Мы же выдумали спектакль, это совсем другая среда, отличная от кино, но мне кажется, эта среда открывает даже еще большие возможности для этого автора", - считает режиссер.

Вместе с ним над постановкой работали сценограф Филипп Шейн, художник по свету Дамир Исмагилов, художник по костюмам Владимир Кравченко, композитор Александра Ярчевская. В спектакле заняты Игорь Лизенгевич, Ольга Балацкая, Даниил Обухов и Варвара Евлантьева.