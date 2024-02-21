Актер Бурак Озчивит стал специальным гостем на киноконцерте в Москве

В Crocus City Hall организовали фан-встречу, на которой можно было сфотографироваться с артистом и взять у него автограф

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по ролям в сериалах "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман", стал специальным гостем на киноконцерте "Музыка турецких сериалов", передает корреспондент ТАСС. На вечере в Москве в Crocus City Hall актер рассказал о своем опыте работы в сериалах и ответил на вопросы зрителей.

"Вы все прекрасно выглядите, а я ради вас сегодня оделся во все белое. Когда я прилетел в Россию, первым делом спросил, какая погода, а потом вспомнил, что в России бывают белые ночи, а еще снег", - сказал Озчивит на открытии вечера и поблагодарил публику за встречу на русском языке. Он добавил, что более 10 раз посещал Россию и встречался с российскими зрителями, но "в таком формате впервые".

Как отметил артист, столица "сильно изменилась" с того времени, когда он приезжал в Москву в качестве модели. "Но на что особенно я всегда обращал внимание - это бесконечная энергия города и людей, вот это не меняется", - сказал он.

Актер признался, что работа над сериалами занимает у него много времени, а оставшееся он предпочитает "посвящать своим близким" и назвал семью "самым главным в своей жизни".

Кроме того, в разговоре с ведущим вечера Вячеславом Макаровым Озчивит заявил, что с удовольствием принял бы участие в российско-турецком проекте. "Мне кажется, что силы наших культур нужно объединять", - добавил он.

Беседуя с ведущим, артист шутил с аудиторией, говорил по-русски "спасибо" и "нет", а также спел вместе с ним "Калинку".

Музыкальная часть вечера

Разговор сменялся исполнением саундтреков из турецких сериалов с участием актера, в их числе "Великолепный век", "Черная любовь", "Зимородок" и другие. Вместе с артистом на сцену вышел эстрадно-симфонический оркестр Full Sound Band под руководством Евгения Олейникова. "Самое сложное это было проникнуть в суть народа. В каждой музыке сериала есть что-то особенное. Я сам пишу музыку для кино и хорошо понимаю, как музыка работает с изображением. Надо отдать должное композиторам, так как очень грамотно подобран музыкальный ряд к происходящему на экране", - отметил дирижер в беседе с журналистами перед началом вечера. Дополнял музыку видеоряд, смонтированный в виде серии клипов на основе сериалов.

В завершение концерта ведущий вручил Озчивиту подушку и матрешку с его изображением, а также шапку-ушанку "от российских морозов". После концерта для поклонников организовали фан-встречу, на которой можно было взять автограф у актера и сфотографироваться с ним. Партнером киноконцерта стал онлайн-кинотеатр "Иви".