Билеты на спектакли Ляонинского балета в Приморье раскупили за две недели до гастролей

Постановки "Солнечные часы" и "Собор Парижской Богоматери" увидят более 6,7 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Билеты на все пять спектаклей Ляонинского балета на Приморской сцене Мариинского театра были полностью распроданы за две недели до гастролей труппы, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра.

"За две недели до начала гастролей билеты были раскуплены. В течение недели артисты Китая дадут пять представлений: 20, 21 февраля - балет "Солнечные часы", 23, 23 и 25 февраля - "Собор Парижской Богоматери". За это время спектакли увидят 6 780 человек", - сообщили в пресс-службе.

Прославленный китайский балет приезжал в Приморье с гастролями трижды, в последний раз - незадолго до начала пандемии коронавируса, в январе 2020 года. Тогда труппа представила зрителям классический советский балет "Спартак" и национальную китайскую постановку "Мулан".

Труппа "Ляонинский балет" была основана в 1980 году и сегодня имеет славу одной из лучших в КНР. В репертуаре коллектива представлены как спектакли классической традиции, такие как "Лебединое озеро", "Жизель", "Золушка", "Раймонда", так и собственные балетные постановки -"Лян и Чжу", "Последний император", "Лунный свет над прудом". Артисты труппы постоянно сотрудничают с педагогами из России, США, Франции, Италии, Канады и других стран и неоднократно становились лауреатами престижных международных конкурсов.