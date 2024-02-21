В Новосибирске представили премьеру оперы "Кармен"

Концертное исполнение оперы на сцене новосибирской областной филармонии состоялось впервые

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Премьера концертного исполнения оперы "Кармен" в постановке режиссера московской "Геликон-оперы" Ростислава Протасова состоялась на сцене новосибирской областной филармонии. Партию Кармен на премьере впервые в своей карьере исполнила обладательница меццо-сопрано Василиса Бержанская, выступавшая в концертных залах России и Европы, передает корреспондент ТАСС.

"Проделана очень большая работа по созданию спектакля. У нас очень необычная версия "Кармен", она концертная. Это самостоятельный спектакль, который имеет все шансы иметь успех у зрителей. Здесь потрясающий состав солистов, все очень высококлассные и артисты, и вокалисты. В эти морозные дни в Сибири мы почувствуем немного испанского солнца и страсти. Мы отталкивались от персонажей, которые существуют в "Кармен". Мы увидим наших героев, где каждый рассказывает свою историю. Собравшись в кафе в Севилье, герои оперы знакомят зрителя со своей версией событий", - рассказал журналистам постановщик Ростислав Протасов.

Дирижер Михаил Симонян рассказал, что премьера подготовлена в рамках фестиваля "Россия. Музыка. Сибирь" при поддержке правительства Новосибирской области. Вместе с Симоняном музыкальным сопровождением оперы занимался Сибирский фестивальный оркестр и Новосибирская хоровая капелла. В концертной версии отсутствуют все речитативы, характерные для оригинальной оперы. Специально для постановки со всеми солистами, а также приглашенным детским хором из Красноярска, работал преподаватель французского языка, поскольку произведение исполняется на языке оригинала. "Детский хор приехал к нам из Красноярска, потому что нам хотелось показать единство Сибири, потому не так часто мы привлекаем коллег из других сибирских регионов, особенно детей", - сказал Симонян.

Солисты об опере

Бержанская рассказала, что исполнение "Кармен" в Новосибирске - первое в ее карьере. В ближайшее время ей также предстоят выступления в Лондоне и в Вене. "В моих ролях я всегда отталкиваюсь от музыки, от того, что написал композитор, от слов, от первоисточника, и когда мы встречаемся с коллегами и с режиссером, получается такая комплексная работа, которая приводит к финальному результату", - сказала она.

Исполнитель роли Хозе Мигран Агаджанян рассказал, что его с оперой "Кармен" связывает личная история, поскольку он дебютировал именно с этим произведением на сцене Мариинки. "У меня трепетное отношение к этой опере, потому что даже среди значимых опер в мировом репертуаре не так уж и много таких драматургически целостных, как "Кармен". В ней нет ни одной лишней ноты", - добавил он.

В пресс-службе филармонии ТАСС уточнили, что концертное исполнение оперы на сцене филармонии состоялось впервые.