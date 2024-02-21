В Москве продаются книги классиков, якобы не рекомендованные из-за пропаганды ЛГБТ

В частности, представлены произведения Владимира Сорокина, Донны Тартт, Ханьи Янагихары, Марселя Пруста и Федора Достоевского

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Произведения классических авторов из опубликованного в интернете списка книг, якобы не рекомендованных к продаже в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), продаются в книжных магазинах Москвы. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Ранее маркетплейс "Мегамаркет" подтвердил, что скрывал со своей витрины указанные в списке книги, объяснив, что перечень был собран по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли в декабре 2022 года. Президент ассоциации Артем Соколов заявил ТАСС, что сейчас список неактуален, а глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заверил, что нормы закона не касаются классики.

Корреспондент ТАСС побывал в столичных центральных книжных магазинов и смог найти на полках многие из якобы запрещенных книг. В частности, представлены произведения Владимира Сорокина, Донны Тартт, Ханьи Янагихары, Марселя Пруста, Федора Достоевского.

Некоторых произведений действительно нет в продаже, но, как пояснили в одном из магазинов, это связано с тем, что их просто не заказывают.