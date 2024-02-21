Портреты Малевича и Мейерхольда покажут на выставке "Великолепные очевидцы" в Третьяковке

Она откроется 28 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Выставка "Великолепные очевидцы", на которой представят портреты и автопортреты деятелей культуры 1910 1930-х годов, в том числе Казимира Малевича, Владимира Маяковского и Всеволода Мейерхольда, откроется в Новой Третьякове в Москве 28 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи.

"В состав выставки вошли около 70 произведений графики 1910 1930-х годов, портреты и автопортреты деятелей культуры того времени - художников, писателей, поэтов, режиссеров: К. Малевича, Эль Лисицкого, М. Ларионова, Н. Гончаровой, И. Клюна, Андрея Белого, А. Луначарского, В. Мейерхольда, В. Маяковского, В. Хлебникова, Н. Гумилева и многих других. Графические произведения дополнены скульптурными портретами", - отметили в пресс-службе.

На выставке будут представлены как быстрые наброски, так и тщательно исполненные образы. В подтексте некоторых портретов угадываются литературные и художественные дебаты, эпизоды тесного дружеского общения художника с моделью.

Одних и тех же героев можно будет заметить на картинах разных художников. Так, например, Владимира Маяковского можно увидеть в шарже Кукрыниксов, силуэте Елизаветы Кругликовой и портретах Амшея Нюренберга.

Выставка продлится до 25 августа.