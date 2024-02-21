Тейлор Свифт стала самым продаваемым музыкальным исполнителем 2023 года

Второе и третье места заняли SEVENTEEN и Stray Kids

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Американская певица Тейлор Свифт второй год подряд признана самым продаваемым музыкальным исполнителем. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада за 2023 год, опубликованного Международной федерацией звукозаписи (IFPI).

Автор Anti-Hero, Cruel Summer, Lover достигла подобного показателя в четвертый раз (2014, 2019, 2022, 2023). Согласно правилам IFPI, при подсчете итогового для каждого исполнителя балла в расчет берутся показатели продаж его композиций на стриминговых платформах и на физических носителях, а также число скачиваний.

"Тейлор Свифт, которую не остановить, возвращается, чтобы второй год подряд занять трон как обладательница первого места, превзойдя свой собственный рекорд как первая в истории исполнительница, впервые победившая в Global Artist Chart", - говорится в заявлении IFPI в X (ранее Twitter).

"Она продолжается заново определять границы глобального успеха. Тейлор - уникальный талант, и ее приверженность своему мастерству и своим поклонникам воистину феноменальны", - заявил директор чартов и сертификации IFPI.

На втором и третьем местах расположились два южнокорейских бой-бэнда: SEVENTEEN и Stray Kids. Еще двумя представителями жанра K-pop от Южной Кореи стали группы TOMORROW X TOGETHER на седьмом месте и NewJeans на восьмом месте. В топ-5 исполнителей также вошли канадский рэпер Дрейк (4) и канадский музыкант Эйбел Макконен Тесфайе, известный как The Weeknd.

В феврале Свифт получила премию Grammy в номинации "Альбом года", установив рекорд по числу наград в этой категории за всю историю премии. Статуэткой был удостоен альбом Midnights. Это четвертая победа Свифт в номинации "Альбом года". Ранее три раза приз за лучший альбом, помимо нее, получали только Фрэнк Синатра, Стиви Уандер и Пол Саймон. Всего же у 34-летней исполнительницы 14 наград Grammy из 52, на которые она номинировалась.