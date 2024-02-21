В Севастополе на сцене театра презентовали документальную драму о событиях в Мариуполе

Режиссером постановки выступила Анжелика Добрунова

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Первый документальный спектакль в истории Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского - постановку по рассказам мариупольских актеров о событиях марта 2022 года - представили зрителям, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Григорий Лифанов.

"Для театра Луначарского это первая попытка жанра документального театра, когда события еще не стали воспоминанием. Для нас очень важно, чтобы голоса очевидцев страшной трагедии зазвучали со сцены, чтобы их правдивые истории были услышаны зрителем. Трагедия Мариуполя преподнесла нам жесткий урок: миру не выжить с моралью "каждый сам за себя". Герои этой постановки прочувствовали на себе и несут нам истину: мы все отвечаем друг за друга, в самых невозможных, беспросветных обстоятельствах каждый из нас может стать опорой, защитником и спасением для другого человека", - сказал Лифанов.

Документальная драма "Город Марии" в постановке режиссера Мариупольского театра Анжелики Добруновой создана по рассказам мариупольских актеров, которые стали очевидцами событий в марте 2022 года, когда здание театра, где они укрывались, было взорвано. Первые зрители постановки на малой сцене драматического театра имени А. В. Луначарского в Севастополе стали свидетелями откровенных рассказов главных героев, которые спасались от снарядов в подвале без света, воды и элементарных условий. Все действующие лица спектакля - артисты, режиссеры, рассказывающие о том, как они проживали сложный период.

"Мы достаточно быстро сработали в репетициях, начали во второй половине января. Спектакль о том, как человеку выживать, когда он в сложнейших условиях. Это о силе духа, о желании выжить. Именно это помогло такому огромному количеству людей сохранить себя. Это о том, как человек остается человеком, несмотря ни на что", - отметила режиссер.