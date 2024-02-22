В Московской консерватории пройдет юбилейный концерт Юрия Розума

В мероприятии примут участие солистка Большого театра Анна Аглатова, солист Московского музыкального театра "Геликон-опера" Михаил Гужов, джазовый пианист Даниил Крамер и народные артисты России Эммануил Виторган и Александр Домогаров

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Юрий Розум. 50 лет на сцене" откроется юбилейным концертом народного артиста России пианиста Юрия Розума. Вечер пройдет в четверг в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского.

"Выдающийся музыкант, пианист-виртуоз, в свой день рождения мэтр выйдет на сцену вместе с именитыми и талантливыми друзьями. Шедевры мировой музыки прозвучат в исполнении солистки Большого театра блистательной Анны Аглатовой и солиста Московского музыкального театра "Геликон-опера" Михаила Гужова, великолепного джазового пианиста Даниила Крамера, уникальных исполнительниц Нины Шацкой и Елизаветы Антоновой. И, конечно же, самого юбиляра. Юрий Розум завершит выступление знаменитым Первым концертом Чайковского", - рассказали ТАСС в пресс-службе консерватории.

В концертной программе примут участие народные артисты России Эммануил Виторган и Александр Домогаров. На сцену также выйдут академический Большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича и Симфонический оркестр Министерства обороны России, дирижер - Сергей Дурыгин. Кроме того, с музыкальными поздравлениями выступят стипендиаты Международного благотворительного фонда Юрия Розума. Ведущая вечера - Лия Селиванова.

О пианисте Юрии Розуме

Розум родился 22 февраля 1954 года в Москве. На протяжении нескольких лет Юрий Розум являлся солистом Московской государственной академической филармонии. Его репертуар насчитывает около 30 сольных программ из сочинений отечественных и зарубежных композиторов и 20 концертов для фортепиано с оркестром. Пианист выпустил более 20 музыкальных компакт-дисков с записями произведений Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Ференца Листа, Фредерика Шопена. Неоднократно выступал с гастролями в Австралии, Германии, Италии, США и других странах. Розум также является профессором кафедры специального фортепиано Российской академии музыки им. Гнесиных. Пианист входит в состав общественного совета при Министерстве культуры РФ. Его жизни и творчеству посвящен документальный фильм "Розум. Вариации" (2015, режиссер Андрей Проскуряков).