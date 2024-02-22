VK продлил срок подачи заявок на грантовую программу для учреждений культуры

Их будут принимать до 29 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Подача заявок на программу грантовой поддержки учреждений культуры от VK продлевается на неделю, до 29 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"VK продлевает сроки подачи заявок на программу грантовой поддержки учреждений культуры. Музеи, театры, филармонии и другие культурные учреждения и проекты могут подать заявку до 29 февраля включительно. Полученные средства получатели грантов смогут использовать на создание контента", - рассказали в пресс-службе.

Расширенная грантовая программа стартовала 15 января 2024 года, сейчас на денежные гранты подано уже более 100 заявок, еще около 1,3 тыс. заявок находятся в стадии подготовки. "Больше всего заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Татарстана", - добавили в VK.

Также в пресс-службе добавили, что в координационный совет, который принимает решение по заявкам, вошла статс-секретарь - замминистра культуры РФ Надежда Преподобная. Помимо нее в совет входят директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай а также публицист Александр Цыпкин.

Общий фонд программы в 2024 году составит 60 млн рублей. Из них 30 млн составляют денежные гранты, на создание контента, а другая половина - цифровые, на продвижение контента во "ВКонтакте". Принять участие в грантовой программе могут музеи, театры, филармонии, культурные порталы, планетарии, выставочные центры, дома культуры, арт-пространства, культурные СМИ, блогеры, авторы и другие проекты в сфере культуры.