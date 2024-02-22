Фестиваль восточной культуры впервые пройдет в ЯНАО

Его проведут в Салехарде со 2 по 3 марта

ТАСС, 22 февраля. Около 30 представителей культурных центров Китая, Индии и Кореи проведут открытые мастер-классы по восточным языкам, танцам, боевому искусству, кулинарии, вокалу и йоге. Мероприятия пройдут в рамках фестиваля восточной культуры, который впервые состоится в Ямало-Ненецком автономном округе в Салехарде, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В регионе впервые состоится Фестиваль восточной культуры, Дни Востока на Ямале Vostokfest пройдут в Салехарде со 2 по 3 марта. Около 30 представителей культурных центров Китая, Индии и Кореи познакомят жителей округа с уникальной самобытной культурой своих стран. Желающие смогут принять участие в открытых мастер-классах по восточным языкам, танцам и боевому искусству, приготовить и попробовать блюда восточной кухни на кулинарных мастер-классах, также запланированы мастер-классы по вокалу и йоге", - говорится в сообщении.

В правительстве региона также отметили, что в рамках фестиваля в кинозале окружного центра национальных культур состоится показ семейного корейского фильма. Гостей фестиваля ожидает обзорная экскурсия по окружной столице, посещение музейно-выставочного комплекса имени Шемановского и музея новейшей истории Ямала, Обдорского острога природно-этнографического комплекса в Горнокнязевске.

Начальник отдела международной деятельности департамента внешних связей ЯНАО Ольга Холявко отметила, что сейчас регион нацелен на расширение гуманитарных и дружественных связей со странами Востока и Азии. В пресс-службе добавили, что в школах округа внедряются программы по изучению культуры и истории Востока и языков, регион заключил соглашение с институтом стран Азии и Африки МГУ, наладил сотрудничество с ведущим центром - институтом Востоковедения РАН.

"Поворот на Восток" реализуется в образовании, здравоохранении и культуре при поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В 2023 году медики Ямала побывали в Непале, где обменивались опытом с коллегами. Также в ямальских городах прошли гастроли артистов из стран Азии.