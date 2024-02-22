В Севастополе впервые исполнили полную версию оратории "Василий Теркин"

В разные годы исполнялись только отдельные части произведения

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Ораторию "Василий Теркин", написанную композитором Ростиславом Бойко в 1964 году на стихи одноименной поэмы Александра Твардовского, впервые исполнили в полном объеме в Севастополе - все 11 частей классического музыкального произведения прозвучали на сцене Севастопольского центра культуры и искусств, передает корреспондент ТАСС.

Проект "Песня о солдате" в 2023 году получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Премьеру оратории приурочили к Дню защитника Отечества и двухлетию с начала специальной военной операции. В постановке задействовали 70 участников профессиональных хоровых коллективов, 150 артистов ведущих музыкальных коллективов Севастополя и Республики Крым, в том числе 80 участников Севастопольского государственного симфонического оркестра. Первыми зрителями премьеры стали школьники, студенты, участники специальной военной операции.

Оратория "Василий Теркин" для баритона, сопрано, хора, чтеца и оркестра - главное произведение Ростислава Бойко и самое грандиозное по замыслу - была написана в 1964 году. В разные годы исполнялись только отдельные части музыкального произведения.