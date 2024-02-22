Глава Чувашии предложил создать межрегиональный центр в музее А. Г. Николаева

Объект могут включить в федеральную адресную инвестиционную программу на 2025-2027 годы

ЧЕБОКСАРЫ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Чувашии предложили создать межрегиональный музейно-образовательный центр в музее космонавта А. Г. Николаева в селе Шоршелы. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в завершение рабочей поездки главы государства в Чувашию.

"Хотели бы сделать там такой межрегиональный музейно-образовательный центр. <…> У нас проектно-сметная документация есть. Мы с Минкультуры предварительно обсуждали, но, если будет здесь ваша поддержка, мы бы его тоже поэтапно [реализовали]", - сказал он.

Президент предложение поддержал. "Очень правильное дело с точки зрения воспитания. Ну и вообще мы должны всегда помнить о наших достижениях для того, чтобы у нас были новые", - отметил он.

По информации пресс-службы администрации главы республики, объект капитального строительства "Реконструкция музея и сада-парка им. А. Г. Николаева" могут включить в федеральную адресную инвестиционную программу на 2025-2027 годы. Соответствующая заявка была направлена в Минкультуры России. Ранее предложение по реконструкции Мемориального комплекса получило одобрение в Совете Федерации по итогам проведения Дня региона в 2023 году.

За 2023 год количество посетителей комплекса выросло и составило почти 70 тыс. В случае реконструкции данный показатель может увеличиться практически втрое - до 200 тыс. человек. Реконструкцией предусматривается увеличение площади фондохранилища и музея, где планируется разместить аналогово-цифровой планетарий с полнокупольной проекционной системой на 60 мест, астрономическую обсерваторию в сферическом куполе, наблюдательную площадку, конференц-зал, классные помещения для проведения лекций и кружковой работы.