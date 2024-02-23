Петербургский ТЮЗ отметит свое 102-летие показом "Конька-Горбунка"

В постановке задействуют всю труппу театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. ТЮЗ имени Александра Брянцева отметит свой день рождения показом спектакля-долгожителя "Конек-Горбунок", который уже 102 года находится в афише. 23 февраля он будет сыгран при участии всей труппы.

"Мне кажется, пора вносить эту красивую театральную сказку в Книгу рекордов Гиннесса. За свою долгую жизнь на нашей сцене "Конек-Горбунок" пережил семь очень мощных новых интерпретаций. И в последней мы вернулись к первоначальной постановке Александра Брянцева и оформлении Владимира Бейера, с чего начиналась наша история", - рассказала на пресс-конференции директор ТЮЗа Светлана Лаврецова, которая отметит в этот день 30-летие своей работы на этом посту.

Следить за поддержанием высокого художественного уровня спектакля-ветерана поручено заслуженному артисту России Борису Ивушину. Через эту постановку проходят все новички театра. Роль Конька-Горбунка в нем играла когда-то и ветеран труппы народная артистка России Ирина Соколова, которая готовится в этом году отметить свое 85-летие. Для бенефиса она выбрала пьесу Колина Хиггинса "Гарольд и Мод".

"Конек-Горбунок" - один из нескольких десятков тюзовских спектаклей, адресованных детям, молодежи и взрослым. В планах года - еще семь названий, в том числе "Кроткая" по Федору Достоевскому, лермонтовский "Маскарад". А пушкинскую дату труппа отметит спектаклем "Метель". Гастрольные планы театра включают выступления в Новосибирске, Москве, Воронеже, Казани, а также поездки в Тунис, Алжир и Турцию.