В Театре Российской армии состоялся концерт в честь Дня защитника Отечества

Со сцены театра к военнослужащим с поздравительным словом обратился министр обороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. В Центральном академическом театре Российской армии состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, передает корреспондент ТАСС с мест событий.

Гостей мероприятия, военнослужащих - участников спецоперации, членов их семей, ветеранов военной службы, а также участников движения "Юнармия" в видеообращении поздравил верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин. Со сцены к военнослужащим с поздравительным словом обратился министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"День защитника Отечества - это праздник, который объединяет героев былых времен, боровшихся за свободу и независимость Родины. Сегодняшних воинов, которые своими подвигами доказывают верность стране, мужественно отстаивают ее национальные интересы. Всех россиян, кто добросовестно трудится в различных сферах деятельности, приумножает славу России", - сказал министр.

"Мы бережно храним имена тех, кто отдал жизни ради безопасного будущего детей и внуков, ради возможности сохранить самобытную культуру и права называться единым, сильным и непобедимым народом. В январе страна отметила 80-летие полного освобождении Ленинграда от фашистской блокады. Это пример бессмертного подвига советского народа, его самоотверженности и мужества", - добавил глава военного ведомства.

Также Шойгу направил слова благодарности тем, кто сейчас на передовой и сражается во имя мира и справедливости.

"Следуя ратным традициям предшественников, сегодняшние российские воины сражаются во имя мира и справедливости. В составе Вооруженных сил и добровольческих формирований они отстаивают суверенитет нашего государства, право населения Донбасса сохранить свою историческую идентичность. Не сомневаюсь - защитники Отечества сделают все, чтобы обеспечить мирную и счастливую жизнь для наших граждан", - сказал министр и пожелал всем здоровья, благополучия и успеха в достижении поставленных целей.