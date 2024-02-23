Псковские поисковики удвоят число выездов передвижного музея о Великой Отечественной войне

К ним, в частности, поступают запросы на посещение экспозиции от школ и детских садов региона

ПСКОВ, 23 февраля. /ТАСС/. Члены поискового отряда "Штурм", одного из самых крупных в Псковской области, в 2024 году увеличат в два раза число выездов передвижного музея, посвященного истории освобождения территории в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС заместитель командира поискового отряда Сергей Колендо.

Для Псковской области сохранение памяти о событиях времен Великой Отечественной войны имеет крайне важное значение. На территории региона за годы оккупации фашисты уничтожили более 5 тыс. деревень, убили 71 тыс. мирных жителей. Более 192 тыс. граждан СССР насильственно были отправлены на принудительные работы в Германию. В конце августа 2021 года Псковский областной суд признал нацистские преступления, совершенные на территории региона в годы Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза.

"Наш передвижной музей является уникальным, так как мы создали его на основе тех артефактов, которые обнаружены нами при проведении поисковых экспедиций. Все экспонаты - чистый эксклюзив. И мы в этом году увеличим в два раза число выездов нашего музея, это беспрецедентно. Благодаря этому охватим почти все районы на юге области: посетим школы Великолукского, Новосокольнического, Локнянского, Куньинского, Невельского, Пустошкинского районов", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что этот передвижной музей крайне востребован у школ Псковской области. К поисковикам поступают запросы на посещение этой экспозиции даже из детских садов. "Наш музей совсем молодой, в прошлом году мы впервые охватили три школы в Великолукском районе, в том числе школу-интернат, лагерь юнармейцев и великолукскую сельсхозакадемию. Школьники реагируют на экспонаты с большим интересом. Даже военные каски времен войны берут и примеряют. Разрешаем все потрогать", - уточнил Колендо.

Экспонаты музея и школьные уроки среди артефактов

Музей создан членами поискового отряда "Штурм". В экспозиции представлены вещи времен Великой Отечественной войны, которые поисковики нашли во время экспедиций, в их числе: каски, атрибуты быта, пустые гильзы, монеты. Среди артефактов есть чистящие средства для винтовок, масленки, щеточки для прочистки оружия, перочинные ножи, бритвенные принадлежности. Выставка состоит из двух частей. Одна из них демонстрирует атрибутику советских военнослужащих, а вторая посвящена находкам, принадлежащим немецким войскам.

"В школы мы приезжаем не меньше чем на четыре часа, то есть основательно готовим и экспозицию, и стараемся охватить почти всех учеников. В переменах к нам приходят ученики, начиная с третьего класса. Кроме того, в некоторых школах даже уроки проводят на базе нашего музея. Такую практику мы запустили вместе со школами Великолукского района - Булынинской и Переслегинской. Наша главная цель - проводить военно-патриотическую работу с молодежью, со школьниками", - добавил собеседник агентства.

Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, освободить его удалось только 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. В 1945 году Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. На территории Псковской области в период оккупации действовали несколько концентрационных лагерей.