Работы из Новороссийска, Луги и Архангельска победили на фестивале городов воинской славы

Всего для участия в конкурсах подали 80 заявок

АРХАНГЕЛЬСК, 23 февраля. /ТАСС/. Участники из Новороссийска, Луги и Архангельска стали победителями в различных номинациях конкурса-фестиваля городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" в Архангельске, рассказала ТАСС главный специалист отдела по делам молодежи администрации города Ирина Манойлова. Фестиваль завершился гала-концертом.

"Конкурс фоторабот на тему "Во славу армии, флота и Отечества" первое место - Делия Аница Деянова (Новороссийск), конкурс видеоработ на тему "Гордятся люди городами, людьми гордятся города", первое место - Михайлова Мария, город Луга, - сказала Манойлова. - Конкурс лучших практик в области военно-патриотического воспитания, первое место у Шишеловой Алеси, Архангельск".

В номинации "Художественное слово" победу одержала Снежана Воронцова из Архангельска.

Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" в 2024 году вернулся к очному формату. Последний раз в очной форме он проходил в 2020 году, в течение трех лет фестиваль проводился только в интернете. На конкурсы по всем номинациям подали 80 заявок, но участников значительно больше. В фестивале участвовали как индивидуальные конкурсанты, так и коллективы. Это были представители Луги, Москвы, Челябинска, Костромы, Волгограда, Новороссийска, Великих Лук, Полярного, Сызрани, Воронежа, Смоленска, Санкт-Петербурга и Архангельска. Возраст участников от 14 до 35 лет. Лучшие фотографии и видеоработы будут размещены в социальных сетях фестиваля.