Документальные фильмы о героях СВО фестиваля "RT.Док: Время героев" покажут в 15 странах

Показы состоятся, в частности, в Аргентине, Египте, Замбии, Китае, Ливане, Никарагуа, Пакистане и Перу

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Показы картин в рамках II кинофестиваля документальных фильмов о героях спецоперации, волонтерах, работающих в зоне СВО и судьбах мирных жителей в условиях конфликта "RT.Док: Время героев" помимо России пройдут еще в 14 странах, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На церемонии открытия организаторы сообщили, что фильмы фестиваля покажут в Абхазии, Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Замбии, Китае, а также в Ливане, Никарагуа, Пакистане, Перу, Таджикистане, Турции и Южной Осетии.

Как сообщили организаторы, в программу второго фестиваля вошли около 20 документальных фильмов о военных, медиках, волонтерах, военных корреспондентах, деятелях культуры не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военных корреспондентов российских федеральных каналов, а также авторов из других стран.

Первый фестиваль открылся в годовщину начала СВО. За год кинопоказы состоялись в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде. В Донбассе фестивальные показы прошли на линии фронта в пяти подразделениях Вооруженных сил России, а также в госпитале. "RT.Док: Время героев" впервые был организован в Турции, где в 2023 году RT открыл новое бюро. Всего фестиваль собрал более 11 тыс. зрителей.