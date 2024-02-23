Умерла актриса Людмила Алфимова

Ей было 88 лет

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Советская актриса Людмила Алфимова, известная по роли в фильме "Свадьба в Малиновке" (1967), умерла на 89-м году жизни в селе Печеры Винницкой области. Об этом сообщила пресс-служба Тульчинской районной военной администрации.

"Сегодня скончалась Людмила Ивановна Алфимова. <…> Настоящую славу актрисе принесла главная роль в легендарном советском фильме "Свадьба в Малиновке". <…> Ей было 88 лет", - сказано в сообщении на сайте администрации.

Людмила Алфимова родилась в 1935 году в Харькове, окончила Харьковский театральный институт. На ее счету более сорока работ в кинолентах, в числе которых роль Софьи в комедии "Свадьба в Малиновке", жены командира отряда красных кавалеристов Назара Думы.