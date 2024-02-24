В МХТ им. А. П. Чехова состоится премьера спектакля "Жаркое ковидное лето"

Показы пройдут 24 и 25 февраля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московский художественный театр имени А. П. Чехова представит премьеру спектакля Татьяны Архипцовой "Жаркое ковидное лето" по пьесе Ярославы Пулинович, сообщила пресс-служба театра.

"Мой опыт пандемии, как у большинства, - изоляция, болезнь, изоляция. Но началось все раньше, чем у всех. Был январь 2020-го. На съемках фильма одна актриса, молодой музыкант, мешая процессу, непрерывно кашляла. Потом выяснилось, что она только что приехала из Ухани, где была на гастролях с оркестром. По ее словам, там творилось что-то странное: народ ходил в масках, а некоторые в каких-то белых костюмах", - привели в пресс-службе слова режиссера.

Она отметила, что в тот период поражали картины пустынных городов. "Помню, поразил абсолютно обезлюдевший Манхэттен, а в Вашингтоне сначала услышали - так гулко это было в городе без людей, - а потом увидели черного тромбониста, который один в огромном пространстве отчаянно трубил ни для кого. Может, обеззараживал город от ковида, а может, это был акт отчаянья, предчувствие того, что нас ждут еще более страшные времена. Взаперти, в ограничениях - для одних появился шанс остановиться, оглянуться, побыть с семьей и поделиться теплом, додать родным недоданное, так сказать. Для других на фоне этой нашей страшной жизни обострились застарелые конфликты", - отметила режиссер.

Жанр спектакля в театре определили как мелодраматическую историю. В главной роли Алевтины Павловны на сцене предстанет народная артистка РФ Ольга Яковлева. Также в постановке заняты Владимир Тимофеев, Алена Хованская, Софья Шидловская, Маргарита Якимова, Эдуард Чекмазов и другие артисты.

Согласно сюжету, Алевтина Павловна - специалист по творчеству Федора Достоевского, а ее дочь Маша - любительница коучинга. Обе героини, как и 13-летняя внучка Даша, по-разному проживают ковидное лето: "Маша в пререканиях с мамой, внучка - с ними обеими, а сама Алевтина Павловна больше, чем о семейных конфликтах, переживает за своего найденыша, близкую душу - пса, которого, как и любимого писателя, зовут Федором Михайловичем", - анонсируют в театре.

Вместе с режиссером над спектаклем работали художник Александр Петров, художник по свету Антон Юдаков, видеохудожник Алексей Шемятовский, композитор Олег Трояновский, режиссер по пластике Лина Лангнер. Премьерные показы пройдут 24 и 25 февраля на Новой сцене МХТ имени А. П. Чехова.