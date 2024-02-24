В "Новой опере" пройдет премьера спектакля современного танца "Все, что после"

В постановке примут участие 18 танцовщиков "Балета Москва"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. "Балет Москва" в субботу представит в Московском театре "Новая опера" им. Е. В. Колобова первую премьеру в 2024 году - спектакль современного танца "Все, что после" в постановке хореографа Ольги Лабовкиной. Как отметили в пресс-службе театра, танцевальная постановка станет исследованием "процесса заживления", который начинается после "события, разделившего жизнь на "до" и "после".

"Мы говорим о наличии душевной травмы и показываем процесс проживания этой травмы, показываем процесс заживления некой внутренней трещины. Возможно, это трещина в устоях, в привычках, возможно, это раскол в отношениях между двумя людьми, а может, раскол своих собственных представлений о себе", - поделилась Лабовкина замыслом постановки. "Причем мне важно показать не само событие, а все, что происходит после него. Важно то, как мы выбираемся из своей собственной ямы, как мы строим свой новый мир, как мы строим новых себя, и как мы находим силы двигаться дальше", - продолжила хореограф-постановщик.

Как отметили в пресс-службе, художник-постановщик Галя Солодовникова в первой части спектакля выстраивает реалистичное, "но абсолютно безликое пространство с дежурной икеевской мебелью". Таким образом, "функционал пространства не подлежит идентификации" - действие может происходить и в съемной квартире, и в гостиничном номере, и в офисной зоне. "Абсолютно очевидно одно: это не дома, место, пригодное для жизни каждого и, одновременно, чужое для всех. Это такой окей-мир, где внешне все будто бы нормально, а внутри - полностью выкачанный воздух, вакуум тотальной нелюбви. С предсказуемой неизбежностью внешняя приличная оболочка трещит по швам. И тогда начинается все, что после", - сказала собеседница агентства.

В постановке примут участие 18 молодых танцовщиков "Балета Москва". "Возможно, для них, еще совсем юных, оно станет первым "ожогом", первым экзистенциальным опытом переживания "травмы". Драматургия спектакля, отказавшись от сквозного сюжета, строится по принципу множественных мелких эпизодов - осколков "большой картины". Здесь нет главных и второстепенных героев, каждый танцовщик становится соавтором своей истории", - добавили в пресс-службе.

Музыку для спектакля написал Илья Дягель. Отмечается, что он передал ощущение двойственности, которым пронизана вся постановка, с помощью "переплетения электронного и инструментального звучания". Сольную партию на виолончели исполнит Уна Пересецкая-Молокович. Повторно спектакль покажут 25 февраля на сцене "Новой Оперы".

"Балет Москва" стал частью "Новой оперы" в 2022 году. Ранее он не располагал собственной сценой и работал на различных столичных площадках. В его репертуаре авторские работы российских и зарубежных хореографов, специально созданные для артистов театра. В составе театра две труппы - классического и современного танца.