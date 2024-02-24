В Красноярске в годовщину начала СВО пройдет концерт "Обреченные на бессмертие"

Участие в нем примут более 120 артистов

КРАСНОЯРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Более 120 артистов примут участие в концерте "Обреченные на бессмертие" всероссийской благотворительной акции "Героями не рождаются", который пройдет в Красноярске в годовщину начала спецоперации 24 февраля. Об этом ТАСС сообщили в Красноярской филармонии.

"Более 120 артистов примут участие в масштабном концерте "Обреченные на бессмертие", который состоится в Большом зале Красноярской краевой филармонии в рамках всероссийской благотворительной акции "Героями не рождаются" 24 февраля. В программе концерта прозвучат шедевры великих русских композиторов: М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, С. С. Прокофьева, а также современные музыкальные произведения. <...> Также впервые прозвучат стихи и отрывки из дневников самих бойцов. В визуальной части будут представлены в том числе отрывки из современных документальных фильмов, созданных в период СВО", - сообщили в филармонии.

Сборы с концерта пойдут на помощь военнослужащим из Красноярского края.

Помимо Красноярска в конце февраля - начале марта концерты состоятся в Новосибирске, Омске, Кемерове. По словам руководителя фонда "Отечественное искусство", пианистки и скрипачки Марии Андреевой, цель - проехать с такими концертами по всем городам России. "После Сибири запланированы концерты в Ярославле, Липецке, Кирове, Перми. Договариваемся с соседними городами. В любом случае мы постараемся объехать всю Россию", - сообщила Андреева.