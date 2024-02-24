В Брянске поставили первый в постсоветское время спектакль о партизанском движении

Пьесу "Кто не спрятался, я не виноват" написали по заказу Брянского областного театра кукол

БРЯНСК, 24 февраля. /Корр. ТАСС Надежда Михеева/. Первый после распада СССР спектакль о партизанском движении во времена Великой Отечественной войны поставили в Брянском областном театре кукол, основа пьесы - исторические факты из архивных документов. Об этом ТАСС рассказали автор - драматург, помощник художественного руководителя Тульского академического театра драмы Рагим Мусаев и режиссер-постановщик, помощник главного режиссера Тульского театра кукол Андрей Абрамов.

"Пьеса посвящена партизанскому движению на Брянщине в Великую Отечественную войну. В основе - исторические факты. Я приезжал в Брянск, работал с сотрудниками мемориального комплекса "Партизанская поляна" и Брянского государственного краеведческого музея, мы поднимали архивные документы. Насколько я знаю, это первый в постсоветское время спектакль о героях-партизанах. Сейчас возрождается интерес в целом к патриотической теме, в том числе и к партизанскому движению", - рассказал Мусаев.

По словам автора, множество исторических событий собраны воедино, на основе их написана история. Главный герой - мальчик Миша. При помощи интернета из открытых архивов он узнает боевой путь своего прадеда, который во время войны мальчишкой попал в отряд к партизанам и стал разведчиком.

Как отметил режиссер-постановщик Андрей Абрамов, спектакль "Кто не спрятался, я не виноват" - про связь поколений. Внук, которого не интересует тема Великой Отечественной войны, распечатывает бабушке фотографию мальчика из интернета и узнает, что это его прадед. Когда прадед стал партизаном, ему было меньше лет, чем Мише. "Мальчик потерял всю семью, его находит партизан и забирает в отряд. Мальчишка этот оказался достаточно сообразительным и умным, он помог взрослому дяде придумать, как доставить мину, чтобы взорвать мост. В конце с Мишкой происходят метаморфозы, он очень гордится своим прадедом, гордится быть потомком героя", - отметил Абрамов.

Минимализм и символизм в спектакле

По словам режиссера-постановщика, один из сценических приемов - видеопроекция. "Миша не играет в игрушки, он занимается видеомонтажом, поэтому видеопроекция оправдана. При этом у нас минимализм. Квартира бабушки состоит из занавески, которая одновременно и экран, и задник, шкафа и двери на колесиках, по средине - стол, на котором стоит компьютер. Потом мы все это разворачиваем и создаем пространство, в котором живут партизаны", - рассказал Абрамов.

Он отметил, что в спектакле много символов. Например, черный аист и голубой мост. "Когда вся семья погибает, в небо взмывает черный аист. Голубой мост, которой нужно взорвать, но который 12-летний мальчишка не хочет взрывать, потому что по этой железной дороге, по этому мосту он ездил с папой. Для него это - живое существо, но потом он понимает, что от этого зависит победа Красной армии, тогда придумывает, как его взорвать", - подытожил Абрамов.

Пьеса "Кто не спрятался, я не виноват" написана по заказу Брянского областного театра кукол. Как рассказала специалист по связям с общественностью театра Ирина Азарова, в день премьеры, 24 февраля, мемориальный комплекс "Партизанская поляна" привез в театр выставку, посвященную детям-героям Великой Отечественной войны. "Образ мальчика в спектакле собирательный. В экспозиции представлены портреты ребят, которые стали прототипами главного героя", - отметила она.

По словам Азаровой, первые зрители приняли премьеру с большим воодушевлением, по окончании спектакля зал встал и долго аплодировал его создателям.