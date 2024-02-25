В Сочи в рамках фестиваля искусств Башмета прошел вечер балета Захаровой

Балерина показала классические и современные хореографические миниатюры

СОЧИ, 25 февраля. /ТАСС/. Гала-концерт народной артистки России примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой прошел в субботу на сцене Зимнего театра в Сочи, передает корреспондент ТАСС. Вечер состоялся в рамках XVII Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, дирижера и альтиста Юрия Башмета.

Свой творческий вечер балерина построила на сочетании классических и современных хореографических миниатюр. Их авторами являются как признанные мастера, в частности Юрий Посохов и Мауро Бигонцетти, так и молодые хореографы. В их числе - обладатель премии "Душа танца" Александр Могилев, которого Захарова в беседе с журналистами назвала "ярким и самобытным танцовщиком", а также премьер Большого театра Артемий Беляков.

В беседе с журналистами Захарова отметила, что программу вечера она подготовила специально для фестиваля. "Если я несу ответственность за программу, то всегда сама выбираю и приглашаю артистов, с которыми я бы хотела выступить на одной сцене. На мой взгляд, очень важно, чтобы с тобой на сцене выступали высокопрофессиональные коллеги, которые тоже делают успех этому замечательному концерту. Сегодня вместе со мной на сцену выйдут очень яркие и талантливые артисты, и я действительно очень счастлива, что спустя год я снова здесь", - сказала звезда мирового балета перед началом гала-концерта.

"На нашем вечере будут показаны практически все направления балета. Нам хочется рассказать зрителям, которые придут сегодня, что балет многогранен, что он может быть совершенно разным, а артисты могут танцевать не только классику, но и современный репертуар", - продолжила Захарова.

Концерт Сочинского фестиваля открылся Па де де из балета "Сильфида" композитора Хермана Северина Левенскольда в исполнении Елизаветы Кокоревой и Даниила Потапцева. После чего Беляков и Захарова исполнили Адажио из балета "Драгоценности. Бриллианты" в хореографии Джорджа Баланчина. В конце выступления Башмет под аплодисменты зала вручил цветы Захаровой. Кроме того, в первом отделении Маргарита Шрайнер и Алексей Путинцев представили публике Адажио из балета советского композитора Арама Хачатуряна "Спартак" в постановке Юрия Григоровича, а Владислав Лантратов и Екатерина Крысанова исполнили Адажио из балета "Щелкунчик" Григоровича.

Затем Могилев представил свою современную хореографическую композицию "Человек" на музыку Мориса Равеля. Знакомство зрителя с работами молодого хореографа продолжилось во втором отделении, там Могилев исполнил "Представь, Саша" на музыку лидера группы The Beatles Джона Леннона и его жены, японской художницы и певицы Йоко Оно.

В конце первого отделения Захарова солировала в "Умирающем лебеде", а во втором - в Revelation на музыку Джона Уильямса. Завершился концерт "Историей танго" в исполнении Захаровой и Белякова, который также является хореографом этой постановки. Композитор - Астор Пьяццолла. Зал Зимнего театра был полностью заполнен.

О фестивале

XVII Зимний международный фестиваль искусств под руководством маэстро Башмета проходит в Сочи с 14 по 25 февраля. Фестиваль является уникальным событием в сфере классической музыки и академического искусства. По традиции фестиваль собирает в Сочи лучшие концерты академической, джазовой, этнической музыки, шедевры балета, драмы, выставки и многое другое.

Среди участников этого года Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Игорь Бутман, Денис Мацуев, Башмет и сразу три его коллектива - камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Иностранные участники XVII Зимнего международного фестиваля искусств в 2024 году представлены коллективами и солистами из Китая, Бахрейна, Италии, Франции и Германии, многие из них играют на редких инструментах.

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