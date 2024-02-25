Пианистка Осетинская заявила, что культуру невозможно отменить

Музыкант отметила, что "возможно все, при желании"

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Любую культуру, в том числе российскую, невозможно отменить, но подобные политизированные попытки возможны. Такое мнение выразила российская пианистка, лауреат премии "Триумф" (2001) Полина Осетинская.

"Культура - это не то, что можно отменить. Это то, что либо есть внутри человека, государства, общества, либо нет", - отметила исполнительница. При этом она также подчеркнула, что "возможно все, при желании". Так она ответила на вопрос корреспондента ТАСС в кулуарах XXIII фестиваля композитора Владимира Мартынова о том, возможна ли международная отмена российской культуры.

© Максим Черевик/ ТАСС

Полина Осетинская (род. 1975) - советская и российская пианистка. Лауреат молодежной премии "Триумф" (2001). В ее дискографии значатся записи Скарлатти, Баха, Чайковского, Шостаковича и Десятникова.