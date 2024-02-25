Юношеский оркестр Башмета и национальный симфонический впервые выступят вместе на ВФМ-2024

Мероприятие пройдет с 1 по 7 марта

СОЧИ, 25 февраля. /ТАСС/. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета (ВЮСО) и Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) впервые выступят на одной сцене. Оркестры примут участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус.

"В рамках Всемирного фестиваля молодежи Всероссийский юношеский симфонический оркестр будет участвовать в церемонии открытия фестиваля в дворце "Большой". Будет впервые в истории проведен совместный концерт двух оркестров, состоящих из молодых музыкантов. Это ВЮСО и Российский национальный молодежный симфонический оркестр в Сириусе 5 марта", - сообщил генеральный директор Русского концертного агентства (РКА) Дмитрий Гринченко на пресс-конференции, посвященной закрытию XVII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Он также добавил, что ВЮСО 3 и 4 марта выступит на сцене Зимнего театра в рамках Фестиваля юношеских оркестров мира. "Планируется по три концерта оркестра в день", - отметил директор

По словам гендиректора РКА, которое организует фестиваль искусств, коллектив Всероссийского юношеского симфонично оркестра значительно расширился. "Сейчас в составе оркестра порядка 180 ребят и еще довольно большое количество стажеров", - уточнил он. "Мы для себя решили, что Сочи - это единственное место, где мы можем собрать их всех вместе. Здесь оркестр собирается в полном составе, с большим количеством стажеров, проходит огромное количество мастер-классов. Кто-то из стажеров впервые пробует себя в оркестре, играют огромное количество камерных программ", - продолжил Гринченко.

Он также отметил, что на Сочинском фестивале участники оркестра имеют возможность представить публике свои сочинения. "Это как-то очень взаимная история с тем, как оркестр развивается, и с тем, как фестиваль развивается. Она нам очень нравится. Оркестр в Сочи за последние лет семь сыграл колоссальное количество мировых премьер, его участники знакомились с композиторами из самых разных стран мира, с инструментами, которые в России до этого не звучали", - сказал Гринченко.

О симфоническом оркестре

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году. В его состав входит более 100 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет. ВЮСО формируется по итогам Всероссийского конкурса исполнителей классической музыки, который проходит раз в два года. 24 января оркестр стал федеральным госучреждением культуры.

О фестивале

XVII Зимний международный фестиваль искусств под руководством маэстро Башмета открылся в Сочи с 14 февраля.

По традиции фестиваль собирает в Сочи лучшие концерты академической, джазовой, этнической музыки, шедевры балета, драмы, выставки и многое другое. Среди участников этого года Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Игорь Бутман, Денис Мацуев, Светлана Захарова, Башмет. Помимо ВЮСО в фестивале принимают участие и два других коллектива маэстро - камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия".

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