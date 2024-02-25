В Архангельске представили пластический спектакль про Татьяну по "Евгению Онегину"

Показы проходят в рамках проекта "Танцуем Пушкина"

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Театр танца "М'Арт" представил в Архангельском театре драмы премьеру пластического спектакля "Татьяна" по "Евгению Онегину". Показы проходят в рамках проекта "Танцуем Пушкина", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Сначала это был танец, который назывался "Власть несбывшегося", - рассказала ТАСС режиссер постановки Анастасия Змывалова. - Этот танец всегда прекрасно принимал зритель, и мы поняли, что мы должны поставить эту тему как спектакль. Тем более в этом году юбилей Пушкина. Каждая из наших исполнительниц отображает одну из граней или ипостасей Татьяны".

Спектакль продолжается около часа, актеры и актрисы танцуют, взаимодействуя с залом. А на занавесах и даже на самих исполнителях отображаются стихи Пушкина. Авторы постановки предлагают зрителям внимательнее присмотреться к тексту и прислушаться к его поэтическому языку. "Для меня это история про многих девушек и женщин. У каждой из нас есть свой Онегин, которого мы любим и через всю жизнь несем эту любовь. Но не всегда мы связываем свою жизнь именно с ним - часто бывает наоборот", - отметила собеседница агентства.

По следам премьеры зрителей ждет еще несколько событий на площадке Архангельского театра драмы. 26 февраля состоится лекция театрального и музыкального критика Ларисы Барыкиной "35 лет современного танца в России. Имена и события, история и перспективы". На лекции слушатели смогут разобраться в терминологии современного танца и поразмышлять о перспективах этого направления. А 28 февраля зрителей ждет психологический разбор спектакля "Татьяна" с профессиональным психологом Наталией Починковой в рамках проекта Архангельского театра драмы "Синдром Гамлета".