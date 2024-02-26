В Петербургской филармонии состоится цикл из трех вечеров "Сокровенная музыка"

Первая программа будет посвящена творчеству Иоганнеса Брамса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Лауреат международных конкурсов пианист Петр Лаул откроет цикл из трех вечеров "Сокровенная музыка", в рамках которых прозвучат произведения европейских классиков ХIХ века. Концерты пройдут с февраля по июнь в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича, сообщила пресс-служба концертной организации.

"Фортепианный цикл "Сокровенная музыка" состоит из сочинений Иоганнеса Брамса, Франца Шуберта и Людвига ван Бетховена, созданных композиторами в последние годы жизни, являющихся, по сути, их творческим завещанием", - рассказали в пресс-службе.

В программе первого вечера, посвященной творчеству Брамса, прозвучат 20 фортепианных пьес.

Во вторую программу, посвященную фортепианным пьесам Шуберта, которая запланирована на 31 марта, войдут восемь экспромтов, шесть музыкальных моментов и три поздние пьесы. Программа третьего вечера, который состоится 13 июня, включит три последние сонаты Бетховена: №30, 31 и 32.

Победитель международных конкурсов в Бремене и имени Александра Скрябина в Москве Лаул является представителем нового поколения российских пианистов. Он гастролировал в Австрии, Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, США, Франции, Японии. Особое внимание пианист уделяет камерному музицированию. С 2002 года ведет класс специального фортепиано в Санкт-Петербургской консерватории.