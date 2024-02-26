Московский театр "Практика" откроет в Петербурге новую театральную площадку

Ее расположат в культурном центре "Левашовский хлебозавод"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Практика" откроет в Санкт-Петербурге новое театральное пространство - культурный центр "Левашовский хлебозавод". Под деревянным куполом Творческой котельной с 26 февраля по 10 марта будут показаны пять спектаклей, рассказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина.

"Нам нравится открывать новые пространства, которые, казалось бы, совсем не предназначены для показа спектаклей. И мы благодарны нашему партнеру - компании "Афиша", предложившему нам провести гастроли на Левашовском хлебозаводе. Специально для этого места мы подобрали те наши спектакли, которые можно здесь показать без потери качества", - отметила она.

В первый вечер будет показан пластический спектакль "Наедине с собой" по мотивам стихотворений Иосифа Бродского в хореографии Анны Дельцовой и Александра Тронова. Затем аудитории представят спектакль "Наташина мечта" по пьесе Ярославы Пулинович, спектакль-концерт Елены Маховой "БродскийМаяковскийБлок" и постановку "Хорошо, что я такой".

В завершение гастролей театра состоится необычный спектакль Юрия Макеева "Семейная пекарня". Многолетний резидент "Практики" - "Театр вкуса" - пригласит гостей во французскую пекарню. Зрители, которым улыбнется удача, смогут выйти на сцену и сыграть в спектакле вместе с актерами. А в финале каждый унесет с собой ароматную булочку.