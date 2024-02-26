В Новосибирске с продаж билетов на концерт собрали более 1 млн рублей для участников СВО

В городе 26 февраля покажут музыкально-драматическую постановку "Обреченные на бессмертие"

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Более 1,2 млн рублей собрали для участников СВО с продаж билетов на концерт с участием российских артистов в рамках благотворительной акции "Героями не рождаются". Всего продали около 900 билетов, сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.

"Сейчас собрали с продаж концерта 1,275 млн [рублей]. Средства с продажи билетов будут направлены на поддержку бойцов СВО, ветеранов и пострадавших мирных жителей", - сказала собеседница агентства.

На сцене Новосибирской филармонии вечером 26 февраля зрители смогут увидеть музыкально-драматическое действо "Обреченные на бессмертие". В программе выступление Новосибирского академического симфонического оркестра, ведущих российских артистов среди которых - Дмитрий Певцов, Егор Бероев, Евгений Сидихин, Владимир Конкин, Дмитрий Дюжев, Павел Трубинер, Яна Поплавская и многие другие. Со сцены прозвучит классическая музыка, стихи и проза великих русских классиков, а также стихотворные произведения и выдержки из дневников самих бойцов с передовой СВО. Для создания визуальной части концерта будут использоваться кадры из документальных фильмов, созданных в период СВО.