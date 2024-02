Умер актер из "Звездного пути" и "Капитана Марвел" Кеннет Митчелл

Ему было 49 лет

ОТТАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Канадский актер Кеннет Митчелл, наиболее известный по ролям в сериале "Звездный путь: Дискавери" (Star Trek: Discovery, 2017 - н.в.) и фильме "Капитан Марвел" (Captain Marvel, 2019), умер на 50-м году жизни после продолжительной болезни.

Как сообщила его семья в социальной сети Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), актер умер 24 февраля после более чем пятилетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом, который относится к числу хронических дегенеративных заболеваний центральной нервной системы. У него остались жена и двое детей.

Митчелл родился в 1974 году в Торонто. За свою актерскую карьеру он снялся в порядка 60 картинах, включая фильм "Рекрут" (The Recruit, 2003), а также в сериалах "C.S.I.: Место преступления Майами" (CSI: Miami, 2002-2012), "Менталист" (The Mentalist, 2008-2015), "Обмани меня" (Lie to Me, 2009-2011).