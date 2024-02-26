Международный литературный конкурс им. Николая Байкова стартовал в Австралии

Прием работ конкурсантов начнется 10 марта и продолжится для конца сентября

СИДНЕЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Открытие конкурсной программы ежегодной международной литературно-художественной премии им. Николая Байкова для русскоязычных авторов, учрежденной ассоциацией поддержки и развития славянской культуры "Светоч", состоялось в городе Голд-Кост.

Как рассказал ТАСС директор ассоциации, австралийский и российский поэт Александр Семченко, новый конкурс "даст возможность русскоязычным авторам со всего мира познакомиться с творчеством русского натуралиста и писателя Николая Байкова и, возможно, сказать и свое слово в русской культуре и истории". "Почетным председателем оргкомитета нашего конкурса стал внук писателя, историк, исследователь русской эмиграции Николай Дмитровский-Байков, проживающий в Австралии, в городе Брисбен, где в последние годы жизни трудился его дед, автор многих полюбившихся детям и взрослым, увлекательных приключенческих книг о дальневосточной тайге и ее обитателях", - рассказал Семченко.

Организаторы открывшегося в Голд-Косте (расположен в 10 км к югу от Брисбена) конкурса рассчитывают, что в нем смогут принять участия взрослые и дети из разных стран. "Мы пригласили к участию юных и взрослых поэтов, драматургов и прозаиков, пишущих на русском языке на исторические, патриотические, общечеловеческие темы, вызывающие интерес у современного читателя. Также соискателями премии могут стать литературные критики, писатели-документалисты, краеведы и авторы, пишущие приключенческие, поучительные и развивающие произведения для детей и юношества", - пояснили в оргкомитете, отметив, что в конкурсе могут участвовать также мастера и любители прикладного и изобразительного искусства, фотографы и юные чтецы.

По замыслу организаторов, все соискатели будут разделены на три возрастные категории: от 6 до 11 лет, с 12 до 17 лет и взрослые. Произведения, как литературные, так и художественные, не ограничены форматом, однако есть список тем. Среди них такие понятия, как "Родина", "природа", "история и культурное наследие". "Несмотря на то что наша премия - начинание новое, ее уже поддержали многие русские организации, в число которых вошли Фонд сохранения этнокультурного наследия имени [Николая] Миклухо-Маклая, московский Мемориальный фонд Карла Фаберже, Дальневосточный федеральный университет, Амурский государственный университет и Союз писателей России", - указал Семченко, отметив, что интерес к конкурсу "уже очень высок", в первый же день в оргкомитет поступило свыше 20 заявок.

Как ожидается, прием работ конкурсантов начнется уже 10 марта и продолжится для конца сентября. Итоги будут подведены к концу года, а затем в Голд-Косте пройдет церемония награждения победителей. Победители в качестве призов получат в подарок книги Байкова, выпускаемые дальневосточным издательством "Рубеж".