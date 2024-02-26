Путин: просветительские проекты дружественных РФ стран укрепляют доверие между народами

Президент РФ поблагодарил единомышленников из дружественных государств

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Просветительские проекты дружественных России государств воспитывают уважение к культурам и традициям, а значит, укрепляют доверие между народами, отметил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии вручения премии общества "Знание".

"Хотел бы, пользуясь случаем и этой возможностью, поблагодарить наших единомышленников из дружественных государств", - сказал российский лидер. Он подчеркнул, что их "просветительские проекты <…> воспитывают уважение к самобытным культурам и традициям, а значит, служат укреплению доверия между народами".

Торжественная церемония объявления лауреатов и вручения просветительской премии "Знание" за 2023 год проходит на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия".

Премия была учреждена осенью 2021 года общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание". Награда является ежегодной и вручается по итогам всероссийского конкурса, целью которого является выявление и признание достижений деятелей просвещения, повышение значимости и престижа просветительской деятельности в РФ. Генеральный информационный партнер награды - ТАСС.