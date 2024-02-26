Солист ГАБТ Эльчин Азизов даст первый сольный концерт в Петербурге

Мероприятие пройдет 27 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Солист Большого театра народный артист Азербайджана Эльчин Азизов выступит с первым сольным концертом в Санкт-Петербурге 27 марта. В ДК им. Ленсовета он исполнит песни из репертуара Муслима Магомаева, говорится в сообщении организаторов.

"27 марта Эльчин Азизов, солист Большого театра, финалист шоу "Маска", даст первый сольный концерт в Петербурге. В ДК им. Ленсовета будет представлена программа "Песне моей поверь" - все самое лучшее и популярное из репертуара Муслима Магомаева. В программу входят самые известные песни советской классической эстрады: "Луч солнца золотого", "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Синяя вечность" и многие другие", - сказано в сообщении.

Азизов считается одним из самых ярких баритонов в мире. Он родился в Баку, в 1997 году окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусства по специальности "режиссер кино". На протяжении 10 лет был участником легендарной команды КВН "Парни из Баку", в составе которой стал обладателем Суперкубка КВН и звания "Лучшей команды XX века". Классическим вокалом начал заниматься только в 30 лет и был быстро замечен профессионалами: учился в академии Mozarteum в Зальцбурге и в Центре оперного пения Галины Вишневской в Москве, в 33 года стал солистом Большого театра России и с тех пор неоднократно выступал в разных странах мира. Его репертуар включает в себя десятки ведущих партий мировой оперы.

Начав расширять свой репертуар, Азизов обратился к песням классической эстрады 70-80-х годов. "Концерт "Песне моей поверь" будет близок широкой аудитории. Для старшего поколения он станет приятным воспоминанием, ностальгией. Для молодых зрителей - открытием, так как старые добрые песни будут исполнены в новом, более современном музыкальном прочтении", - отметили организаторы. Концерт в Петербурге пройдет в сопровождении ведущих эстрадно-джазовых музыкантов России.