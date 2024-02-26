В Карелии открылся фестиваль "Денис Мацуев представляет: диалог поколений"

Мероприятие приурочено к 150-летию Рахманинова

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 февраля. /ТАСС/. Трехдневный музыкальный фестиваль "Денис Мацуев представляет: диалог поколений" открылся в Петрозаводске гала-концертом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Карелии.

"С 26 по 28 февраля в Петрозаводске впервые проходит музыкальный фестиваль по проекту "Денис Мацуев представляет: диалог поколений" к 150-летию С. В. Рахманинова", - говорится в сообщении.

На сцене карельской государственной филармонии зрителей ждут три концерта академической и джазовой музыки, а также открытая репетиция и лекция. В программе фестиваля принимают участие как всемирно известные исполнители, так и представители молодого поколения музыкантов.

На гала-концерте 26 февраля выступают пианист Денис Мацуев, лауреаты конкурса Чайковского солистка Зинаида Царенко, скрипач Равиль Ислямов и виолончелист Александр Рамм, а также 13-летний пианист Елисей Мысин, победитель международного конкурса им. Ф. Шопена в американском Нэшвилле.

В течение всех трех дней в их исполнении будут звучать произведения С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, Ф. Шопена, К. Сен-Санса.