В Чувашии представили студенческий спектакль о блокадном Ленинграде

Постановка получила название "Симфония жизни"

ЧЕБОКСАРЫ, 26 февраля. /ТАСС/. Созданный на основе документов спектакль "Симфония жизни", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, представили студенты-выпускники Чувашского государственного института культуры и искусств (ЧГИКИ), передает корреспондент ТАСС.

"Студенты нашей кафедры поставили ["Симфонию жизни"]. <…> Внимательное отношение в этом представлении ко всему. Здесь есть немножко режиссерской фантазии, немножко актерский игры и много-много интересных документальных фактов", - сообщила перед показом художественный руководитель курса, заведующая кафедрой актерского мастерства и режиссуры ЧГИКИ Лия Чернова.

В постановке рассказывается об истории исполнения Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича, которая стала музыкальным символом героизма и человеческой стойкости. "Организатором исполнения грандиозного шедевра в блокадном Ленинграде был Карл Ильич Элиасберг. Действие постановки с позиции ленинградского дирижера рассказывает, как в блокадном городе впервые сыграли симфонию мужества, как измученные голодом музыканты совершили <…> подвиг", - подчеркивается в сообщении вуза.

Постановка стала дипломной работой студентов четвертого курса Дарьи Ребровой и Анастасии Крыловой. В ней задействованы студенты института культуры и колледжа культуры. "Долго работали над этой [постановкой]. <…> Она показывает, насколько наша молодежь любит свою Родину", - пояснил художественный руководитель представления Рустам Саиткулов.

Седьмая симфония Шостаковича прозвучала в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года под управлением Элиасберга. Ее сыграли музыканты оркестра Ленинградского радиокомитета и отозванные с фронта бойцы.