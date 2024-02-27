В Большом театре пройдет премьера балета "Четыре" австрийского хореографа Эно Печи

Показы пройдут 27 и 28 февраля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Примы и премьеры Большого театра, а также солист балета Театра танца Аллы Духовой Todes Ильдар Гайнутдинов 27 и 28 февраля представят программу из произведений современных хореографов - Postscript 3.0, включающую премьеру балета "Четыре" австрийского хореографа Эно Печи. Постановки пройдут на Новой сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, сообщил ТАСС представитель организатора проекта - продюсерской компании MuzArts.

"27 и 28 февраля на Новой сцене Большого театра звезды российского балета представят программу из произведений современных хореографов - Postscript 3.0. <...> Кроме этого, впервые московская публика увидит балет "Четыре" австрийского хореографа Эно Печи на музыку Антонио Вивальди. Четыре времени года, четыре века цивилизации и четыре этапа развития человека лежат в основе этого синтетического представления, объединившего балет и видео-арт", - сказал организатор проекта. По его словам, в балете на музыку Вивальди главные партии исполнят солисты Большого театра Мария Виноградова, Анастасия Денисова, Даниил Потапцев, а также солист театра Духовой Ильдар Гайнутдинов.

Программа 2024 года

Собеседник агентства напомнил, что Postscript был впервые представлен на сцене Большого театра в мае 2021 года. Программа 2024 года откроется балетом "Франческа да Римини" на музыку Петра Чайковского в постановке Юрия Посохова. "Трагическая история Франчески, увековеченная в "Божественной комедии" Данте, популярна в мире искусства. Гонимые порывами жестокого ветра, как и другие души согрешивших любовников, неразлучные Паоло и Франческа обречены на страдания. Ожившую картину вихревой воронки создала художница Мария Трегубова, а костюмы Игоря Чапурина тонко передают дух эпохи и подчеркивают неизбежность трагедии, которая ждет влюбленных", - отметил он. Роль Франчески исполнят прима-балерины Большого театра Елизавета Кокорева (27 февраля) и Анастасия Сташкевич (28 февраля). Первые солисты театра Алексей Путинцев (27 февраля) и Клим Ефимов (28 февраля) предстанут в роли Паоло. Мужа Франчески, Джанчотто, исполнят премьер ГАБТ Егор Геращенко (27 февраля) и солист театра Духовой Ильдар Гайнутдинов (28 февраля).

Зрителям также представят балет "Фавн" хореографа Сиди Ларби Шеркауи. Главные роли исполнят премьер Большого театра Вячеслав Лопатин и Анастасия Сташкевич. Во второй вечер "Фавна" станцуют Кокорева и Гайнутдинов. "Импульсом к созданию "Фавна" послужило столетие дягилевских Русских сезонов. Амбициозная задача - дать второе дыхание нашумевшей в свое время и навсегда вошедшей в историю работе Вацлава Нижинского - выполнена с блеском. Это история Фавна и Нимфы, которые постепенно обнаруживают свою человеческую природу, но по-прежнему остаются во власти первобытных инстинктов", - рассказал организатор вечера. Автор костюмов - Хусейн Чалаян.

Программа завершится балетом Postscript хореографов Пола Лайтфута и Соль Леон на музыку американского композитора Филипа Гласса. Согласно сообщению организаторов, в проекте будут участвовать ведущие танцовщики Большого театра Екатерина Крысанова, Денис Савин, Артемий Беляков, Мария Виноградова, Вячеслав Лопатин, Анастасия Денисова, Дмитрий Дорохов, Артур Мктрчан и Георгий Гусев.