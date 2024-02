Лондонский особняк Фредди Меркьюри выставили на продажу за $38 млн

Платежеспособность потенциальных покупателей будут тщательно проверять, чтобы отсеять поклонников группы Queen, стремящихся побывать внутри дома, сообщает The Daily Telegraph

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Особняк Garden Lodge в престижном лондонском районе Кесингтон, принадлежавший вокалисту группы Queen Фредди Меркьюри, может быть продан за £30 млн ($38 млн).

Как сообщает The Daily Telegraph, данные о метраже и планировке дома, построенного в 1907 году, не разглашаются публично "из соображений приватности". По той же причине объявление о его продаже не было размещено в интернете, однако агентство недвижимости Knight Frank готово вести переговоры с потенциальными покупателями в частном порядке. Ожидается, что их платежеспособность будут тщательно проверять, чтобы отсеять поклонников группы, стремящихся побывать внутри дома. В настоящий момент опубликованы лишь две фотографии интерьеров, сделанные в столовой и в прихожей.

Дом Меркьюри, который он купил в 1980 году и обставлял вплоть до своей смерти в 1991 году, получила в наследство Мэри Остин - женщина, которую лидер Queen называл любовью всей своей жизни и гражданской женой. В конце 2023 года 72-летняя Остин выставила на торги коллекцию из 1,5 тыс. личных вещей музыканта, а теперь решила продать и дом, в котором прожила больше 30 лет со своими двумя детьми. Их отец - художник и предприниматель Пирс Кэмерон, с которым Остин состояла в официальном браке с 1990 года по 1993 год.

"На самом деле этот дом только формально мой. Я занималась этим домом вместе с ним [Меркьюри] и ради него, так что это всегда будет его дом. Такой, каким его видел он, и о каком он мечтал", - заявила агентству Bloomberg Остин, добавив, что для нее "пришла пора" расстаться с наследием исполнителя.

В интервью The Daily Telegraph она добавила, что "за прошлое нельзя держаться вечно". При этом Остин хочет верить, что дом найдет покупателя, для которого он будет так же важен, как и для самого Меркьюри.

Покрытая многочисленными надписями и рисунками фанатов группы дверь в кирпичной стене, огораживающей сад вокруг особняка, была продана в прошлом году на аукционе Sotheby's за почти £413 тыс. ($524 тыс.).

О Queen

На счету британской группы 15 студийных альбомов, суммарный тираж которых приближается к 100 млн копий. Последняя студийная пластинка Queen вышла в 1995 году. Несмотря на смерть фронтмена и уход басиста Джона Дикона, Queen до сих пор активно выступает в обновленном составе. Компанию гитаристу Брайану Мэю и барабанщику Роджеру Тейлору в качестве вокалистов группы в разное время составляли британец Пол Роджерс и американец Адам Ламберт.

Среди наиболее популярных песен группы - We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, I Want to Break Free, A Kind of Magic. В 2001 году коллектив был введен в Зал славы рок-н- ролла, а в 2002 году на Аллее славы в Голливуде была установлена звезда в честь группы за достижения в области музыки. В 2018 году на экраны вышел фильм - биография Меркьюри Bohemian Rhapsody, получивший четыре премии "Оскар". Золотой статуэткой была отмечена и игра исполнителя главной роли - американского актера Рами Малека.