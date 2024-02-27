Умерла первая обладательница титула "Мисс США" Джеки Локери

Ей было 93 года

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Актриса Жаклин (Джеки) Локери, которая в 1952 году стала победительницей первого конкурса красоты "Мисс США", умерла в пятницу на 94-м году жизни. Об этом журналу The Hollywood Reporter в понедельник сообщил биограф ее бывшего мужа Джека Уэбба Дэн Мойер.

"Она умерла в пятницу в Лос-Анджелесе. Она была мне как мать", - заявил он изданию. Причина смерти не уточняется.

Победа в конкурсе "Мисс США" принесла Локери контракт с киностудией Universal International и возможность построить карьеру актрисы. Она сыграла роли в нескольких картинах в 1950-х и 1960-х годах, в том числе в вестерне "Соучастники" (Pardners, 1956), мелодраме "Восемнадцатилетние и беспокойные" (Eighteen and Anxious,1957) и политической драме "Общественное дело" (A Public Affair,1962). Она также снималась в телевизионных шоу NBC, CBS и других телекомпаний.