В Саратовской области опровергли планы на концерт Анны Асти в ЛДС "Кристалл"

Об отмене ранее сообщил Telegram-канал Mash

САРАТОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Саратовской области опровергли планы по проведению концерта одной из участниц "голой вечеринки" в клубе "Мутабор" Анны Асти в ледовом дворце спорта "Кристалл" в Саратове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

"На площадке ЛДС "Кристалл" концерта Асти не планируется", - сообщили в министерстве.

На сайте концертного тура Анны Асти указано, что концерт певицы планируется провести в ЛДС "Кристалл" в Саратове 26 марта. С критикой предстоящего выступления артистки на площадке "Кристалла" выступил в январе депутат Саратовской областной думы Роман Грибов (фракция "Единая Россия"). Парламентарий призвал отменить концерт певицы с, как он отметил, "неоднозначной репутацией".

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что концерты Асти начали отменять по всей России. По информации Mash, речь идет о концертах в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.