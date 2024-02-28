В новом сезоне Дома музыки примут участие Спиваков, Крамер и Мацуев

На концерты, объединенные в тематические серии, с 1 марта по 31 марта можно будет приобрести билеты со скидкой до 30%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московский международный Дом музыки (ММДМ) 1 марта запускает продажи билетов на концерты на свой 22-й сезон. В рамках него запланированы гала-концерт, приуроченный к 80-летию президента ММДМ народного артиста СССР Владимира Спивакова, музыкально-театральные программы с участием актеров театра и кино Александра Михайлова и Светланы Крючковой, а также вечер джазового пианиста Даниила Крамера.

Как сообщили ТАСС в ММДМ, начало следующего сезона будет ознаменовано сразу несколькими творческими событиями. Так, в сентябре 80-летие на сцене Светлановского зала отметит президент ММДМ, народный артист СССР, скрипач и дирижер Владимир Спиваков. В первый вечер, приуроченный к юбилею дирижера, 28 сентября Спиваков исполнит скрипичные сонаты в дуэте с пианистом Денисом Мацуевым, а 29 сентября состоится гала-концерт, участниками которого станут артисты мировой оперной сцены. В их числе сопрано Хибла Герзмава, бас Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и Национальный филармонический оркестр России. За дирижерский пульт встанет Спиваков. Кроме того, под его управлением 24 ноября пройдет концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Альфреда Шнитке. Его именем назван новый зал Дома музыки. 21 декабря можно будет услышать звучание органа Светлановского зала. Крупнейшему по количеству регистров духовому органу в Москве в новом сезоне исполняется 20 лет. К этому событию будет приурочена премьера нового мультимедийного шоу "Орган и космос" органиста Тимура Халиуллина.

В новом творческом году собственные концертные циклы представят симфонические и камерные оркестры, среди них Национальный филармонический оркестр России и Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", Государственная академическая симфоническая капелла России, Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", Московский камерный оркестр Musica Viva, Камерный оркестр "Академия русской музыки" и другие. С фортепианными программами выступят Денис Мацуев, Варвара Мягкова, Иван Бессонов, Яков Кацнельсон, Филипп Копачевский, Михаил Лидский, Ева Геворгян, Сергей Давыдченко, Станислав Корчагин и другие. Джазовую афишу составят концерты Сергея Жилина и "Фонографа", Мариам Мерабовой, Даниила Крамера и Дениса Мажукова, Валерия Киселева и Ансамбля классического джаза, Анастасии Лютовой и коллектива "Лютый бэнд".

О других программах в новом сезоне ММДМ

Музыкально-театральные программы и спектакли в залах Дома музыки представят актеры театра и кино, в их числе Александр Михайлов, Светлана Крючкова, Виктор Сухоруков, Екатерина Гусева, Даниил Спиваковский, Павел Майков, Евгений Дятлов. Для детей и родителей подготовлены специальные серии, в рамках которых юные гости ММДМ смогут познакомиться с музыкальными сказками, посетить цирковые шоу, мюзиклы, спектакли и просветительские программы.Также пройдут концерты коллектива ирландского танца Celtica, шоу Flamenco Capriccios, программа "Восточная феерия", Капоэйра шоу, спектакли Егора Дружинина.

В новом сезоне русская духовная музыка прозвучит в исполнении хоровых коллективов российских монастырей: Праздничного хора Данилова монастыря, Хора Московского Сретенского монастыря, коллектива Духовной семинарии Сергиева Посада. Культуру народов России представят национальные ансамбли со всей страны. В их числе ансамбль "Березка", ансамбль танца "Алан", Русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, ансамбль песни и танца "Нохчо", ансамбль песни и пляски Донских казаков.

В пресс-службе отметили, что на концерты, объединенные в тематические серии, с 1 марта по 31 марта можно будет приобрести билеты со скидкой до 30%.