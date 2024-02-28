В Парке Горького в Москве откроется выставка о драконах в восточной культуре

Посетители увидят драконов из более 20 стран, представленных в разных обликах

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Выставка, которая расскажет о значении драконов для культуры Востока, а также о различиях в представлении этого мифического существа в разных странах, откроется 2 марта в Парке Горького в Москве, сообщила пресс-служба парка.

"2 марта в Галерее Музея Парка Горького открывается выставка о драконах - фантастических существах, которые занимают важное место в мифологии Востока и воплощают могущество и силу. Выставочный проект будет представлен в формате фотокопий. Все оригинальные предметы - а это суммарно около 130 экспонатов - относятся к собранию Государственного музея Востока. Посетители увидят драконов из более 20 стран, представленных в разных обликах, в зависимости от культуры региона - от индийских чудищ макар до наг с драконьими головами в Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экспозиция объединяет образ дракона из семи регионов: Китая, Японии, стран Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Центральной Азии, Узбекистана и Ирана. Экспонаты выполнены в разных техниках и из разнообразных материалов. Выставка будет доступна до 28 апреля.