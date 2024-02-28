В Нью-Дели открылась выставка по случаю 210-летия со дня рождения Лермонтова

Экспозиция "Места, воспетые поэтом" состоит из цикла картин и графических материалов XIX века из фондов Государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы"

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Выставка картин и литографий, посвященная жизни и творчеству русского поэта, прозаика и художника Михаила Лермонтова, открылась в Русском доме в Нью-Дели. Мероприятие приурочено к 210-летию со дня его рождения.

Выставка "Места, воспетые поэтом" состоит из цикла картин и графических материалов XIX века из фондов Государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы". На них представлены образы старой Москвы, Санкт-Петербурга, усадьбы в Тарханах, где Лермонтов провел первые 13 лет жизни, пейзажи Кавказа, Пятигорска, Тамани, Тифлиса, написанные самим поэтом.

"В юбилейный год мы решили не просто рассказать о Лермонтове там, где это возможно, но и показать другим странам и народам, чьим именем мы живем и гордимся. Лермонтов для России - особенный поэт. Но мы были удивлены, как здесь, в Индии, нас приняли, как слушают", - рассказала ТАСС куратор выставки, заведующая экскурсионного отдела музея "Тарханы" Мария Федорова.

По ее словам, в Индии с энтузиазмом отреагировали на предложение провести выставку и с удовольствием пригласили ее организаторов. "В Индии интересуются Россией", - констатировала Федорова.

Помимо выставки, сотрудники музея провели несколько встреч с индийскими студентами, изучающими русский язык, организовали научную конференцию и цикл мастер-классов. "Было видно, что студенты, конечно, благодаря переводу, понимают философию, которую вложил Лермонтов в свои тексты. Он говорил о большой любви к своей Родине, своему Отечеству, об общечеловеческих ценностях, мире и добре. Именно эти общие линии студенты находят и чувствуют", - отметила она.

"Индийцы проявляют большой интерес как к классической русской поэзии, так и современной. Они хотели бы видеть больше книг как на русском языке, так и в переводе на языки Индии", - указал руководитель представительства Россотрудничества в Индии Олег Осипов.