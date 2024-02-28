Русский театр Абхазии покажет "Евгения Онегина" на фестивале в Санкт-Петербурге

Спектакль состоится 4 апреля

СУХУМ, 28 февраля. /ТАСС/. Государственный русский театр драмы имени Искандера (Русдрам) покажет в апреле на фестивале в Санкт-Петербурге свой спектакль "Евгений Онегин" в постановке российского режиссера Сергея Ефремова. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"С 3 по 9 апреля в Санкт-Петербурге на сцене Театра "Балтийский дом" пройдет ХХVI Международный фестиваль русских театров "Встречи в России", посвященный 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. 4 апреля Государственный русский театр драмы имени Ф. А. Искандера покажет на фестивале спектакль "Евгений Онегин", - говорится в сообщении. "Премьера спектакля "Евгений Онегин" состоялась 26 сентября 2023 года и с тех пор он идет с неизменными аншлагами. С абхазской стороны поддержку участию Русдрама в фестивале оказало Министерство культуры Республики Абхазия", - отмечает пресс-служба театра.

Как сказал директор театра Ираклий Хинтба, "спектакль "Евгений Онегин" - это дань пушкинской легкости, глубине и иронии, это спектакль, где есть актеры и автор, где любимые пушкинские строки звучат свежо и искренне, где постановочный лаконизм только усиливает эффект от соприкосновения с чистым пушкинским словом".

Сообщается также, что 17-18 апреля Хинтба примет участие в V Международном Балтийском культурном форуме в Светлогорске Калининградской области. Директор Русдрама Абхазии выступит на заседании международной конференции руководителей русских театров зарубежных стран с докладом "Русский и мировой театр. Диалог культур". В секции, посвященной театральному менеджменту, которая проводится совместно с Вахтанговским фестивалем театральных менеджеров, запланирована презентация Ираклия Хинтбы на тему "Столичный театр в 60-тысячном Сухуме: опыт Театра им. Искандера".