В Петербурге появился новый театр "Водевиль"

Первую премьеру покажут во Дворце культуры "Выборгский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Новый театр "Водевиль" дебютирует в Санкт-Петербурге, во Дворце культуры "Выборгский" будет показана первая премьера - спектакль "Ах, водевиль, водевиль" с музыкальными хитами народного артиста России Максима Дунаевского.

"Когда-то без водевиля не мог обойтись ни один театр. Сейчас этот жанр - не самый частый гость на театральных подмостках. Но у водевиля - большой, нереализованный потенциал. Несмотря на свою легкость и наивность, этот синтетический и многогранный жанр дает поле для творческих экспериментов. Открывая театр, мы надеемся вдохнуть в водевиль новую жизнь", - рассказал журналистам автор идеи и продюсер театра Дмитрий Москалев.

"Водевиль синтезирует разные виды искусства. Это потрясающий жанр. Он - стар, но не старомоден. Я очень рада, что мы про него помним и возвращаемся к нему снова и снова", - сказала перед премьерой спектакля "Ах, водевиль, водевиль" режиссер Александра Кондрашова.

Следующей премьерой театра уже в апреле станет музыкальная комедия "Лев Гурыч Синичкин". На постановку приглашен режиссер Виктор Высоцкий.

Как театральный жанр водевиль возник во Франции в конце XVIII века и быстро распространился по всему миру. В России он стал популярен в XIX веке и был особенно любим в Москве и Санкт-Петербурге. В развитие отечественного водевиля большой вклад внесли такие писатели и драматурги, как Владимир Соллогуб, Александр Грибоедов, Дмитрий Ленский, Павел Федоров, Федор Кони.

В водевилях неоднократно выходил на сцену один из основоположников отечественной актерской школы Михаил Щепкин.