В Туве на ледовой арене впервые выступит Игорь Бутман с духовым оркестром

Музыканты будут играть, стоя на коньках

ТАСС, 29 февраля. Народный артист России, джазмен Игорь Бутман впервые сыграет на ледовой арене в Кызыле вместе с духовым оркестром правительства Республики Тыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оркестра.

"29 февраля в универсальном спортивном комплексе "Субедей" в Кызыле пройдет впервые уникальный концерт. Народный артист России Игорь Бутман выступит на льду вместе с духовым оркестром правительства Республики Тыва с программой "Музыка на льду". Все музыканты будут играть, стоя на коньках", - сообщили в пресс-службе.

В программе выступления прозвучат советские хиты в джазовой обработке: "Трус не играет в хоккей", песня "Город" из кинофильма "Человек-амфибия", блюз на тему тувинской народной песни и другие.

"После выступления пройдет товарищеский хоккейный матч между командами "Тыва Эскадрон" и ветеранами Федерации хоккея Республики Тыва. Предполагается, что Игорь Бутман сыграет за одну из команд", - пояснили в пресс-службе оркестра.

Духовой оркестр правительства Республики Тыва создан в 2008 году на базе студенческого духового оркестра Кызылского училища искусств. Коллектив исполняет классический репертуар, произведения тувинских композиторов, джазовую музыку. Оркестр является единственным в России конным духовым оркестром. Коллектив выступает на лошадях. Также музыканты с клубом альпинистов организовывают выступления трех священных вершинах Тувы (Монгун-Тайга, Хайыракан, Догээ).