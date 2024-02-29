"Литрес": интерес к роману "Мастер и Маргарита" вырос в пять раз после выхода фильма

Впервые произведение русской классической литературы возглавило ежемесячный топ продаж книжного сервиса, сообщили в пресс-службе

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Интерес к роману "Мастер и Маргарита" в феврале вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне выхода одноименного фильма в кинотеатрах. Впервые произведение русской классической литературы возглавило ежемесячный топ продаж книжного сервиса "Литрес", сообщили ТАСС в его пресс-службе.

"Произведение русской классической литературы впервые за все время существования книжного сервиса "Литрес" возглавило ежемесячный топ продаж. Интерес к электронной книге "Мастер и Маргарита" вырос в четыре раза по сравнению с январем и в пять раз по сравнению с февралем 2023 года после выхода новой экранизации с Аугустом Дилем, Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым в главных ролях", - сказали представители "Литреса".

Электронная версия романа обошла по количеству проданных экземпляров произведения популярных в России digital-авторов и новинку Сергея Лукьяненко "Форсайт". Она стала самой популярной цифровой книгой в феврале. В топ-10 продаж февраля, заняв восьмое место, также вошла аудиокнига "Мастер и Маргарита" в озвучке Дарьи Мороз, Александра Клюквина и Максима Суханова.

"В целом в феврале совокупные продажи, бесплатные скачивания, а также чтение и прослушивание по "Литрес подписке" романа "Мастер и Маргарита" выросли в пять раз по сравнению с январем 2024 года и в семь раз по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году (1-28 февраля)", - добавили в пресс-службе.

Ранее классическому произведению не удавалось подняться выше четвертого места ("1984" Джорджа Оруэлла в марте и мае 2022 года) и третьего места ("Дюна" Фрэнка Герберта в сентябре и ноябре 2021 года). Самая высокая позиция, которую до января 2024 года занимала русская классика в топе продаж сервиса - 35-е место аудиокниги "Идиот" Федора Достоевского в озвучке Александра Москалина в ноябре 2021 года.

Картина "Мастер и Маргарита" вышла в кинотеатрах 25 января и заработала в прокате 1,9 млрд рублей. Как говорят создатели, новый фильм не является прямой экранизацией книги Михаила Булгакова.