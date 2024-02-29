В пилотный проект сохранения культурного наследия вошли три объекта Новгородской области

Примерные сроки проектирования составляют два года, сообщил начальник инспекции государственной охраны культурного наследия области Алексей Курочкин

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 февраля. /ТАСС/. Три объекта культурного наследия Новгородской области включены в пилотный проект по сохранению таких объектов, реализуемый Минкультуры РФ и институтом развития ДОМ.РФ. Об этом ТАСС сообщил начальник инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области Алексей Курочкин.

"Новгородская область активно включилась в работу по включению объектов культурного наследия региона в пилотный проект, реализуемый Минкультуры России и ДОМ.РФ. Всего от области участвуют три объекта в Великом Новгороде, Старой Руссе и Чудовском районе. Примерные сроки проектирования - два года", - сказал собеседник агентства.

По словам Курочкина, стоимость работ определяется проектами, поэтому назвать ее на этом этапе пока не представляется возможным.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия РФ, уточнив, что такие механизмы будут опробованы в текущем году в пилотном проекте.

Как отметил в своем послании Федеральному собранию Путин, долгосрочную программу планируется принять сроком на 20 лет. По словам главы государства, необходимо предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, которые готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников. К 2030 году по всей стране необходимо привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия.