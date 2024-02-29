В Петропавловской крепости открыли выставку в честь 300-летия СПбГУ

Экспозиция будет доступна до 27 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Выставка "Три века Санкт-Петербургского университета. История. Знания. Люди" открылась в залах Инженерного дома Петропавловской крепости. В экспозиции представили уникальные коллекции восьми музеев вуза и Гербария, передает корреспондент ТАСС.

"Коллекция университета - это почти 3 млн музейных экспонатов, это восемь музеев и гербарий, которые входят в единый комплекс. Мы очень бы хотели, чтоб к нам приходили миллионы людей, но этого, к сожалению, не будет, потому что мы так расположены, что к нам трудно добраться, поэтому мы во многом находимся в электронном виде, нас можно смотреть в интернете и читать через наши издания, но мы не можем так открыть двери, как открываете вы [Государственный музей истории Санкт-Петербурга]. Спасибо вам за то, что вы открываете выставку, которая позволяет увидеть музейные сокровища Санкт-Петербургского университета", - сказал ректор вуза Николай Кропачев во время торжественной церемонии открытия.

Выставка представляет собой пять тематических залов, которые впервые объединили на одной площадке предметы из собраний восьми музеев университета - Музея истории СПбГУ, Музея истории физики и математики, Музея В. В. Набокова, Музея-архива Д. И. Менделеева и других, а также Гербария и библиотеки. Всего представлено более 3 тыс. экспонатов - фрагменты исторических очерков, рукописей, научно-исследовательских материалов, коллекции и собрания из различных отраслей фундаментальных наук.

Выставка иллюстрирует основные этапы развития старейшего университета России, деятельность знаменитых студентов и преподавателей. Так, например, посетители смогут увидеть стопоходящую машину Чебышева, куртку и пенсне Набокова, коллекцию бабочек, дифференциальный высотомер конструкции Менделеева, образцы горных пород. Один из центральных залов экспозиции посвящен современной науке, где демонстрируются инновационные разработки ученых СПбГУ - модель научно-исследовательской платформы "Нанолаб", беспилотники и другое. Выставка будет открыта для посетителей до 27 апреля.

Санкт-Петербургский государственный университет основан по распоряжению российского императора Петра Великого указом Сената от 8 февраля (по новому стилю) 1724 года вместе с Академией наук, поэтому он по праву считается старейшим университетом России. Здесь учились и работали выдающиеся ученые, девять стали лауреатами Нобелевской премии, двое - лауреатами премии Филдса, а также люди, которые возглавляли правительство, министерства и ведомства разных стран, становились олимпийскими чемпионами и поэтами. Сегодня СПбГУ - это центр науки и образования мирового уровня, где обучаются более 27 тыс. человек из более чем 100 стран мира.