В Калининграде год 225-летия Пушкина открыли выставкой из музея-заповедника "Михайловское"

В экспозицию вошли более 60 работ

КАЛИНИНГРАД, 29 февраля. /ТАСС/. Выставка "Пушкин. Михайловское", открывшая череду культурных мероприятий в год 225-летия со дня рождения поэта, развернута в Калининграде в Музее изобразительных искусств. В экспозициях представлено более 60 живописных и графических работ художников, предметы ювелирного искусства, сообщила ТАСС заместитель директора музея Маргарита Маслобойникова.

"Масштабная выставка "Пушкин. Михайловское" - совместный проект Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" и Калининградского музея изобразительных искусств, посвященный отмечаемому в 2024 году указом президента России 225-летию со дня рождения русского гения, поэта и гражданина Александра Сергеевича Пушкина", - сказала она.

Основу экспонатов Пушкинского заповедника на этой выставке составляют более 60 работ признанного графика, заслуженного и народного художника РСФСР Василия Звонцова, объединенные названием "Очарованный чудом". В экспозиции представлены, в частности, пейзажи, созданные мастером в первые приезды в Пушкиногорье. Здесь - акварели с видами Михайловского и его окрестностей, Тригорского и Святогорского монастыря, других знаменитых пушкинских мест. Сам Звонцов называл эти места второй своей Родиной.

Открывая выставку, директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская подчеркнула особую важность ее открытия для калининградского музея. "Для нас очень значимо в этот наиважнейший для истории культуры, истории литературы пушкинский год открывать одними из первых в стране эту выставку", - сказала она.

Истории, связанные с именем Пушкина, представлены в экспонатах из фондов калининградского Музея изобразительных искусств. В их числе предметы пушкинской эпохи: миниатюрные гравированные и камерные портреты конца XVIII - первой трети XIX века ведущих европейских и русских мастеров, изделия ювелирного искусства, интерьера. "Несомненный интерес вызывает портрет Пушкина работы гравера на меди Николая Уткина 1827 года, который очень нравился отцу поэта, а также гравированный портрет Василия Жуковского - поэта, друга и наставника Пушкина работы итальянского гравера и литографа Франческо Вендрамини 1817 года. Впервые экспонируются эскизы кино- и театральных художников, выполненные для пушкинских "Маленьких трагедий", - уточнила Маслобойникова. Уникальные экспонаты в 2019 году были переданы Министерством культуры РФ Калининградскому музею изобразительных искусств из государственного музейного фонда.

Приветствуя от имени губернатора Антона Алиханова делегацию Пушкинского музея-заповедника во главе с его главой Георгием Василевичем, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак отметил, что в год 225-летия со дня рождения Пушкина в регионе пройдет много различных мероприятий, и власти рассчитывают на участие в них музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское".